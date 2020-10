மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் இரவில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை ஒசகெரேஹள்ளியில் 200 வீடுகள் வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது + "||" + 200 houses flooded in Osagerehalli in Bangalore due to heavy rains

