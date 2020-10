மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரத்தில் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்களுக்கு மானியத்துடன் வேளாண் எந்திரங்கள் அமைச்சர் வழங்கினார் + "||" + The Minister provided agricultural machinery with subsidy to the farmer producer groups in Villupuram

விழுப்புரத்தில் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்களுக்கு மானியத்துடன் வேளாண் எந்திரங்கள் அமைச்சர் வழங்கினார்