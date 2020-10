மாவட்ட செய்திகள்

நவராத்திரியின் சிகர நிகழ்ச்சி: கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் கோவிலில் பரிவேட்டை திருவிழா + "||" + The peak of Navratri: Parivattai festival at the Kanyakumari Bhagwati Amman Temple

நவராத்திரியின் சிகர நிகழ்ச்சி: கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் கோவிலில் பரிவேட்டை திருவிழா