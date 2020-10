மாவட்ட செய்திகள்

கூடங்குளம் அருகே போலி பாஸ்போர்ட் மூலம் வெளிநாடு சென்றவர் மீது வழக்கு + "||" + Case against a person who went abroad with a fake passport near Koodankulam

கூடங்குளம் அருகே போலி பாஸ்போர்ட் மூலம் வெளிநாடு சென்றவர் மீது வழக்கு