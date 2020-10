மாவட்ட செய்திகள்

கண்ணமங்கலத்தில் 100 கிலோ கஞ்சாவுடன் 3 பேர் கைது - திருவண்ணாமலையில் 3 பெண்கள் உள்பட 4 பேர் சிக்கினர் + "||" + 3 arrested with 100 kg cannabis in Kannamangalam - 4 arrested including 3 women in Thiruvannamalai

கண்ணமங்கலத்தில் 100 கிலோ கஞ்சாவுடன் 3 பேர் கைது - திருவண்ணாமலையில் 3 பெண்கள் உள்பட 4 பேர் சிக்கினர்