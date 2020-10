மாவட்ட செய்திகள்

தசரா திருவிழா நிறைவு: குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர் + "||" + Completion of Tasara Festival Kulasekaranpattinam Devotees gathered at the Mutharamman Temple

தசரா திருவிழா நிறைவு: குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர்