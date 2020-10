மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய சுகாதார இயக்க ஒப்பந்த ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வதில் ரூ.300 கோடி ஊழல் முதல்-மந்திரிக்கு தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கடிதம் + "||" + National Health Operation Contract staff In making the work permanent Rs 300 crore corruption Letter from Devendra Patnaivis to the Chief-Minister

தேசிய சுகாதார இயக்க ஒப்பந்த ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வதில் ரூ.300 கோடி ஊழல் முதல்-மந்திரிக்கு தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கடிதம்