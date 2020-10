மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலையில், பவுர்ணமி கிரிவலம் செல்ல தடை - கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + In Thiruvannamalai, it is forbidden to go to Pavurnami Kiriwalam - Collector's order

திருவண்ணாமலையில், பவுர்ணமி கிரிவலம் செல்ல தடை - கலெக்டர் உத்தரவு