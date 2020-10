மாவட்ட செய்திகள்

தந்தையை தாக்கியவர் மீது போலீஸ் நடவடிக்கை எடுக்காததால் கர்ப்பிணி, தாயுடன் தீக்குளிக்க முயற்சி - தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு + "||" + Because the police did not take action against the person who attacked the father Attempt to set fire to pregnant, mother - Theni Collector's Office

தந்தையை தாக்கியவர் மீது போலீஸ் நடவடிக்கை எடுக்காததால் கர்ப்பிணி, தாயுடன் தீக்குளிக்க முயற்சி - தேனி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு