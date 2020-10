மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.4½ கோடியில் உள் விளையாட்டரங்க கட்டுமான பணிகள் தீவிரம் ஜனவரியில் பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது + "||" + Intensive construction work on the Rs 40 crore indoor stadium will come into effect in January

ரூ.4½ கோடியில் உள் விளையாட்டரங்க கட்டுமான பணிகள் தீவிரம் ஜனவரியில் பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது