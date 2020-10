மாவட்ட செய்திகள்

ஏரிகளில் 6 டி.எம்.சி. நீர் இருப்பு இருப்பதால் 2021-ம் ஆண்டு வறட்சி இல்லாத கோடை காலமாக இருக்கும் + "||" + 6 TMC in lakes. Due to the availability of water, 2021 will be a drought-free summer

