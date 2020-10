மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவில், 1 லட்சம் பேரில் 689 பேர் பக்கவாத நோயால் பாதிப்பு தஞ்சை மருத்துவக்கல்லூரியில் நடந்த கருத்தரங்கில் தகவல் + "||" + In India, 689 out of 1 lakh people are affected by stroke at a seminar held at Tanjore Medical College

இந்தியாவில், 1 லட்சம் பேரில் 689 பேர் பக்கவாத நோயால் பாதிப்பு தஞ்சை மருத்துவக்கல்லூரியில் நடந்த கருத்தரங்கில் தகவல்