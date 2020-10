மாவட்ட செய்திகள்

பண்ணை பசுமை நுகர்வோர் அங்காடியில் குறைந்த விலையில் வெங்காயம் விற்பனை எம்.எல்.ஏ.க்கள் தொடங்கி வைத்தனர் + "||" + The MLAs started selling onions at low prices at the farm green consumer store

பண்ணை பசுமை நுகர்வோர் அங்காடியில் குறைந்த விலையில் வெங்காயம் விற்பனை எம்.எல்.ஏ.க்கள் தொடங்கி வைத்தனர்