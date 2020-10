மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பனப்பள்ளி அருகே, இளைஞர் விளையாட்டு மைதானத்தை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் - பொதுமக்கள், கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Near Veppanappalli, Youth playground Need to relocate - Public, petition to the Collector

வேப்பனப்பள்ளி அருகே, இளைஞர் விளையாட்டு மைதானத்தை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் - பொதுமக்கள், கலெக்டரிடம் மனு