மாவட்ட செய்திகள்

கலபுரகி டவுனில் கார் வியாபாரி கடத்தி கொலை; ஆற்றில் உடல் வீச்சு - பணத்தகராறில் தீர்த்துக்கட்டிய 3 பேர் கைது + "||" + Car dealer kidnapped and killed Body throw in the river Settled in cash dispute 3 people arrested

கலபுரகி டவுனில் கார் வியாபாரி கடத்தி கொலை; ஆற்றில் உடல் வீச்சு - பணத்தகராறில் தீர்த்துக்கட்டிய 3 பேர் கைது