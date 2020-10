மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரி மக்கள் உரிமைகளை ஒருபோதும் விட்டுத்தரமாட்டார்கள்விடுதலை நாள் செய்தியில் நாராயணசாமி உறுதி + "||" + Puducherry People Rights They will never give up In the Liberation Day message Narayanasamy confirmed

புதுச்சேரி மக்கள் உரிமைகளை ஒருபோதும் விட்டுத்தரமாட்டார்கள்விடுதலை நாள் செய்தியில் நாராயணசாமி உறுதி