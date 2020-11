மாவட்ட செய்திகள்

15 நாட்களுக்குள் சட்டப்படி காவலர் தேர்வு நடத்த வேண்டும்மாணவர்களுக்கு சமூக நீதி கிடைக்க போராட தயாராக உள்ளேன்ப.கண்ணன் பேச்சு + "||" + By law within 15 days The guard must conduct the examination For students Social justice available I am ready to fight P. Kannan speech

15 நாட்களுக்குள் சட்டப்படி காவலர் தேர்வு நடத்த வேண்டும்மாணவர்களுக்கு சமூக நீதி கிடைக்க போராட தயாராக உள்ளேன்ப.கண்ணன் பேச்சு