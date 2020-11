மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே ரூ.60½ லட்சத்தில் குடிநீர் திட்டப்பணி அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Minister for Drinking Water Project Kadambur Raju started the project at a cost of Rs. 60 lakhs near Ottapidaram

