மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுலாதலங்களில் பொதுமக்களை அனுமதிப்பது எப்போது? அமைச்சர் கடம்பூர்ராஜூ பதில் + "||" + When to allow the public in tourist attractions? Minister Kadamburraju replied

சுற்றுலாதலங்களில் பொதுமக்களை அனுமதிப்பது எப்போது? அமைச்சர் கடம்பூர்ராஜூ பதில்