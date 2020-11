மாவட்ட செய்திகள்

காளசமுத்திரம் ஊராட்சி மன்ற தலைவரை அதிகாரிகள் மிரட்டுவதாக கலெக்டரிடம் எம்.எல்.ஏ. புகார் - வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் நேரில் விசாரணை + "||" + Chairman of the Kalasamudram Panchayat Council The authorities are intimidating MLA to Collector Complaint

காளசமுத்திரம் ஊராட்சி மன்ற தலைவரை அதிகாரிகள் மிரட்டுவதாக கலெக்டரிடம் எம்.எல்.ஏ. புகார் - வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் நேரில் விசாரணை