மாவட்ட செய்திகள்

திருமங்கலம் அருகே, கோவில் திருவிழாவில் பக்தர்களுக்கு பிரியாணி பிரசாதம் + "||" + Near Thirumangalam, Biryani offerings to devotees at the temple festival

திருமங்கலம் அருகே, கோவில் திருவிழாவில் பக்தர்களுக்கு பிரியாணி பிரசாதம்