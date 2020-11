மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்துக்கு வந்து தமிழ்நாடு தினம் கொண்டாட அனுமதி கேட்ட 15 பேர் கைது + "||" + Fifteen people have been arrested for coming to the Erode Police Superintendent's Office and asking for permission to celebrate Tamil Nadu Day

ஈரோடு போலீஸ் சூப்பிரண்டு அலுவலகத்துக்கு வந்து தமிழ்நாடு தினம் கொண்டாட அனுமதி கேட்ட 15 பேர் கைது