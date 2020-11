மாவட்ட செய்திகள்

கடலூரில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு அரசு, தனியார் பஸ்கள் ஓடின முக கவசம் அணிந்தபடி பயணிகள் சென்றனர் + "||" + Government and private buses plying from Cuddalore to Pondicherry were carrying masks

கடலூரில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு அரசு, தனியார் பஸ்கள் ஓடின முக கவசம் அணிந்தபடி பயணிகள் சென்றனர்