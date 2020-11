மாவட்ட செய்திகள்

135 நாட்களுக்கு பின்னர் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 2,500-க்கு கீழ் குறைந்தது + "||" + After 135 days, the incidence of corona in Tamil Nadu has dropped to less than 2,500

135 நாட்களுக்கு பின்னர் தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 2,500-க்கு கீழ் குறைந்தது