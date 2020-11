மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்ட தன்னார்வ நர்சுகளுக்கு மீண்டும் பணி வழங்க வேண்டும் கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு + "||" + Petition to Collector to re-employ volunteer nurses involved in corona prevention work

கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்ட தன்னார்வ நர்சுகளுக்கு மீண்டும் பணி வழங்க வேண்டும் கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு