மாவட்ட செய்திகள்

கோபி அருகே இடி- மின்னலுடன் பலத்த மழை; 20 வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது + "||" + Heavy rain with thunder-lightning near Kobe; 20 houses were flooded

கோபி அருகே இடி- மின்னலுடன் பலத்த மழை; 20 வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது