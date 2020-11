மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் அடுத்தடுத்து சம்பவம்: ஒரே நாளில் 2 பேர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை - ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் பணத்தை இழந்ததால் விபரீத முடிவு + "||" + In Coimbatore In one day 2 people committed suicide by hanging In online gambling Because of losing money

கோவையில் அடுத்தடுத்து சம்பவம்: ஒரே நாளில் 2 பேர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை - ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் பணத்தை இழந்ததால் விபரீத முடிவு