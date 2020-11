மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசியில், முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் - ஊதிய உயர்வை ரத்து செய்து பிறப்பித்த அரசாணையை திரும்ப பெற வலியுறுத்தல் + "||" + Demonstration by the Post Graduate Teachers' Association in Tenkasi

தென்காசியில், முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் - ஊதிய உயர்வை ரத்து செய்து பிறப்பித்த அரசாணையை திரும்ப பெற வலியுறுத்தல்