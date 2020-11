மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் வகையில் இயங்கி வந்ததால் பொதட்டூர்பேட்டையில் 15 சாயப்பட்டறை ஆலைகளுக்கு ‘சீல்’ - மாசு கட்டுப்பாட்டுத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Because it was operating in a way that affected the environment 15 dyeing mills in Pothatturpet sealed

சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் வகையில் இயங்கி வந்ததால் பொதட்டூர்பேட்டையில் 15 சாயப்பட்டறை ஆலைகளுக்கு ‘சீல்’ - மாசு கட்டுப்பாட்டுத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை