மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அருகே பயங்கர ஆயுதங்களுடன் பதுங்கி இருந்த 5 வாலிபர்கள் கைது + "||" + Five youths arrested for ambushing terrorists near Karur

கரூர் அருகே பயங்கர ஆயுதங்களுடன் பதுங்கி இருந்த 5 வாலிபர்கள் கைது