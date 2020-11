மாவட்ட செய்திகள்

ஆரல்வாய்மொழி அருகே மின்னல் தாக்கி காற்றாலை தீப்பிடித்து எரிந்தது தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி அணைத்தனர் + "||" + Lightning struck near Aralbaymozhi and the windmill caught fire and firefighters fought and extinguished it

