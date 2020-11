மாவட்ட செய்திகள்

‘உரிமை மறுப்பு சவால்களை வென்று நிற்கும் இயக்கம் தி.மு.க.’ தூத்துக்குடியில் நடந்த தேர்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில் கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு + "||" + ‘DMK is a movement that overcomes the challenges of denial of rights’. At the election campaign public meeting held in Thoothukudi Kanimozhi MP Speech

‘உரிமை மறுப்பு சவால்களை வென்று நிற்கும் இயக்கம் தி.மு.க.’ தூத்துக்குடியில் நடந்த தேர்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில் கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு