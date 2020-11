மாவட்ட செய்திகள்

புதிய வேளாண் சட்ட மசோதாக்களுக்கு எதிராக சென்னை தலைமை செயலகம் முன் 26-ந் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration in front of the Chennai General Secretariat on the 26th against the new agricultural law bills

புதிய வேளாண் சட்ட மசோதாக்களுக்கு எதிராக சென்னை தலைமை செயலகம் முன் 26-ந் தேதி ஆர்ப்பாட்டம்