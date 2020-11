மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனாவுக்கு குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8 லட்சத்தை நெருங்கிறது சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + The number of people recovering from corona in Karnataka is approaching 8 lakh, according to the health department

கர்நாடகத்தில் கொரோனாவுக்கு குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8 லட்சத்தை நெருங்கிறது சுகாதாரத்துறை தகவல்