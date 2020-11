மாவட்ட செய்திகள்

7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் மருத்துவ படிப்பில் சேர அரசு பள்ளி மாணவர்கள் 26 பேருக்கு - படிப்பு சான்றிதழ் முதன்மை கல்வி அதிகாரி வழங்கினார் + "||" + At 7.5 per cent reservation Join a medical course For 26 government school students Certificate of Study Presented by the Principal Education Officer

7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் மருத்துவ படிப்பில் சேர அரசு பள்ளி மாணவர்கள் 26 பேருக்கு - படிப்பு சான்றிதழ் முதன்மை கல்வி அதிகாரி வழங்கினார்