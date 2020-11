மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் டிரைவருக்கு வேலை: போலி பணி ஆணை தயாரித்து கொடுத்து மோசடி - பெண் உள்பட 2 பேர் கைது + "||" + Work for the driver Fraud by preparing fake work order Including the girl 2 people arrested

கடலூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் டிரைவருக்கு வேலை: போலி பணி ஆணை தயாரித்து கொடுத்து மோசடி - பெண் உள்பட 2 பேர் கைது