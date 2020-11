மாவட்ட செய்திகள்

அரசு அதிகாரி என கூறி காண்டிராக்டரிடம் ரூ.2¾ கோடி மோசடி; வாலிபர் கைது + "||" + Claiming to be a government official To the contractor Fraud Youth arrested

அரசு அதிகாரி என கூறி காண்டிராக்டரிடம் ரூ.2¾ கோடி மோசடி; வாலிபர் கைது