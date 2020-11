மாவட்ட செய்திகள்

நல்லம்பள்ளி அருகே லாரியில் கடத்திய 20 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Near Nallampalli Abducted in a truck 20 tonnes of ration rice confiscated Authorities action

நல்லம்பள்ளி அருகே லாரியில் கடத்திய 20 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை