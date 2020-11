மாவட்ட செய்திகள்

உத்தமபாளையம் காளாத்தீசுவரர் கோவிலில் உண்டியலை உடைத்து கொள்ளை மர்மநபருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Uthamapalaiyam At the Kalathisuvar Temple Break the bill and robberry

உத்தமபாளையம் காளாத்தீசுவரர் கோவிலில் உண்டியலை உடைத்து கொள்ளை மர்மநபருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு