மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் அருகே காட்டாற்று வெள்ளத்தால் 30 கிராமங்களுக்கு போக்குவரத்து துண்டிப்பு - சின்னப்பன் எம்.எல்.ஏ. ஆய்வு + "||" + Near Vilathikulam By wild flood Traffic cut off to 30 villages Chinnappan MLA Study

விளாத்திகுளம் அருகே காட்டாற்று வெள்ளத்தால் 30 கிராமங்களுக்கு போக்குவரத்து துண்டிப்பு - சின்னப்பன் எம்.எல்.ஏ. ஆய்வு