மாவட்ட செய்திகள்

வெற்றிவேல் யாத்திரைக்கு அனுமதி கோரி பா.ஜனதாவினர் சாலை மறியல்; 240 பேர் கைது - செல்போன் கோபுரம் மீது ஏறியவரால் பரபரப்பு + "||" + For the Vetrivel Pilgrimage Seeking permission BJP road blockade 240 people arrested Climb up the cell phone tower

வெற்றிவேல் யாத்திரைக்கு அனுமதி கோரி பா.ஜனதாவினர் சாலை மறியல்; 240 பேர் கைது - செல்போன் கோபுரம் மீது ஏறியவரால் பரபரப்பு