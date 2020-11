மாவட்ட செய்திகள்

பருவ மழையை எதிர்கொள்ள 3 மாதத்திற்கு தேவையான ரேஷன் பொருட்கள் கையிருப்பில் உள்ளது - அமைச்சர் காமராஜ் தகவல் + "||" + To face the monsoon Required for 3 months Ration items are in stock Information from Minister Kamaraj

பருவ மழையை எதிர்கொள்ள 3 மாதத்திற்கு தேவையான ரேஷன் பொருட்கள் கையிருப்பில் உள்ளது - அமைச்சர் காமராஜ் தகவல்