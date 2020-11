மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்த மாதத்துக்குள் ‘அரசு பள்ளிகளில் 7,200 ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் அமைக்கப்படும்’ - நெல்லையில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + ‘7,200 smart classrooms to be set up in government schools by next month’ - Interview with Minister Senkottayan in Nellai

அடுத்த மாதத்துக்குள் ‘அரசு பள்ளிகளில் 7,200 ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் அமைக்கப்படும்’ - நெல்லையில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி