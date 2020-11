மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் பஸ் நிலையத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்: குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுத்த சாக்லேட்டில் பீடித்துண்டு வியாபாரிக்கு, உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் + "||" + Dindigul At the bus station In the chocolate I bought for the baby Beedi piece

திண்டுக்கல் பஸ் நிலையத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்: குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுத்த சாக்லேட்டில் பீடித்துண்டு வியாபாரிக்கு, உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் நோட்டீஸ்