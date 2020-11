மாவட்ட செய்திகள்

வேளாங்கண்ணியில் வடிகால்கள் தூர்வாரப்பட்டு ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் + "||" + Drainage in Velankanni and removal of encroachments

வேளாங்கண்ணியில் வடிகால்கள் தூர்வாரப்பட்டு ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்