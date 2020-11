மாவட்ட செய்திகள்

அரசுக்கு சொந்தமான குளத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து பெண் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு + "||" + Tensions erupted as a woman tried to set fire to a state-owned pool protesting the removal of the occupants

அரசுக்கு சொந்தமான குளத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து பெண் தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு