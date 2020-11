மாவட்ட செய்திகள்

அறந்தாங்கி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து புதுமாப்பிள்ளை பலி - திருமணமான 11-வது நாளில் துயர சம்பவம் + "||" + Near Aranthangi The electricity is flowing The bridegroom is killed Tragic incident on the 11th day of marriage

அறந்தாங்கி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து புதுமாப்பிள்ளை பலி - திருமணமான 11-வது நாளில் துயர சம்பவம்