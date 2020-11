மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் ஒன்றியத்தில் ரூ.7½ கோடியில் குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கும் பணி - கலெக்டர் மெகராஜ் ஆய்வு + "||" + In Namakkal Union The task of providing drinking water connections Study by Collector Mekaraj

நாமக்கல் ஒன்றியத்தில் ரூ.7½ கோடியில் குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்கும் பணி - கலெக்டர் மெகராஜ் ஆய்வு