மாவட்ட செய்திகள்

பணியின்போது மரணம் அடைந்த ராணுவவீரர் உடலுக்கு கலெக்டர் அஞ்சலி - அரசு மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டது + "||" + Who died on the job To the soldier body Collector Tribute

பணியின்போது மரணம் அடைந்த ராணுவவீரர் உடலுக்கு கலெக்டர் அஞ்சலி - அரசு மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டது