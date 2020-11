மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் போலீஸ் உட்கோட்டத்தில் நடந்த சிறப்பு முகாமில் 70 மனுக்களுக்கு தீர்வு + "||" + Settlement of 70 petitions at a special camp held at Thiruchendur police subdivision

திருச்செந்தூர் போலீஸ் உட்கோட்டத்தில் நடந்த சிறப்பு முகாமில் 70 மனுக்களுக்கு தீர்வு